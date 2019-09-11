Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Fenerbahçe, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı dar alanda gerçekleştirdikleri çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Can Bartu Tesisleri, Aytemiz Alanyaspor, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:20 Kaynak: İHA
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