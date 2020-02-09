Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama! - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama! - Son Dakika Spor

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!

15 dakika önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında en çok konuşulan isimlerden olan mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, Ülker Stadyumu'ndan uzun süre ayrılmadı.

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!, System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında en çok konuşulan isimlerden olan mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, Ülker Stadyumu'ndan uzun süre ayrılmadı.


Bir süre sonra maçın gözlemcisi Sabri Çelik'in bir minibüsle stadyumdan ayrıldığı görüldü.


Hakemlerin ise her zaman ayrıldığı kapıdan çıkış yapmadığı ve farklı kapıdan gittikleri belirlendi.


Sabri Çelik, Ümit Öztürk, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:12 
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