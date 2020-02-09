Fenerbahçe-Alanyaspor maçı sonrası Ümit Öztürk'ten farklı uygulama!

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Alanyaspor maçında en çok konuşulan isimlerden olan mücadelenin hakemi Ümit Öztürk, Ülker Stadyumu'ndan uzun süre ayrılmadı.



Bir süre sonra maçın gözlemcisi Sabri Çelik'in bir minibüsle stadyumdan ayrıldığı görüldü.



Hakemlerin ise her zaman ayrıldığı kapıdan çıkış yapmadığı ve farklı kapıdan gittikleri belirlendi.



