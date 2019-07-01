Fenerbahçe, Allahyar ile 5 yıllık anlaşma sağladı
33 dakika önce
Fenerbahçe, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fenerbahçe
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:57 Kaynak: DHA
, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile 5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " Kulübümüz, İranlı santrafor Allahyar Sayyadmanesh ile anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçemiz, 2001 doğumlu futbolcuyu 2023-24 sezonunun sonuna dek renklerine bağlamıştır. Genç
futbolcuya Kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda Sarı Lacivert başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."
- İstanbul
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