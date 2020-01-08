Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi...

6 saat önce

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi..., System.String[]

Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. - İSTANBUL

Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
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