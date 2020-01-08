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Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi...
6 saat önce
Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:11 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'yi satın alma opsiyonlu sezon sonuna kadar kiraladı. - İSTANBUL
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