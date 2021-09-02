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Fenerbahçe, Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı - Son Dakika

Fenerbahçe, Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı

02.09.2021 19:11
Fenerbahçe, Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı, System.String[]

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'yı transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, Alman futbolcu Mergim Berisha'yı transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg takımından Alman forvet Mergim Berisha'yı bonservisiyle 4 yıllığına renklerine bağladı. Berisha'ya sarı-lacivert çubuklumuzla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Mergim Berisha." ifadeleri kullanıldı.

Mergim Berisha, Fenerbahçe, Avusturya, Alman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı - Son Dakika Spor


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