SPOR Fenerbahçe, Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Marcel Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kongolu savunmacı Marcel Tisserand'ı resmen kadrosuna kattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen 27 yaşındaki savunmacıyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, 'Kulübümüz, Almanya'nın VfL Wolfsburg takımından Marcel Tisserand'ı transfer etmiştir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin milli formasını giyen Tisserand ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Marcel Tisserand'a camiamıza hoş geldin diyor, Çubukluyla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 19:52 - Kaynak: DHA
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