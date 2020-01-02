Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı

6 saat önce

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı, System.String[]

Fenerbahçe, kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada Boğuşlu'nun yerine Marco Knoop'un getirildiği belirtildi.


Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonundan bu yana kaleci antrenörü görevinde bulunan Alper Boğuşlu takımdan ayrıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımımızın kaleci antrenörü Alper Boğuşlu ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine çalıştığı süre boyunca verdiği emekler için teşekkür eder ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Boğuşlu'dan boşalan kaleci antrenörlüğü görevine Borussia Dortmund'un genç takımının kaleci antrenörü Marco Knoop getirilmiştir. Knoop daha önce de Leipzig ve Bochum takımlarında görev almıştı. Knoop'a Fenerbahçe camiasına hoş geldin der, görevinde başarılar dileriz." - İSTANBUL

Alper Boğuşlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:37 Kaynak: İHA
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