Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı
15 dakika önce
Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
, Ankaragücü
forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır
'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.
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