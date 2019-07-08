Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı
Son Dakika Spor Haber

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı

15 dakika önce

Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı, System.String[]
Fenerbahçe Kulübü, Ankaragücü forması giyen genç file bekçisi Altay Bayındır'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlamıştır. Formamızı, gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor; Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz" denildi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: DHA
Ankaragücü, Fenerbahçe, Bayındır, Altay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Garry Rodrigues'in menajerinden Fenerbahçe'ye kötü haber Fenerbahçe'den Konoplyanka için Schalke'ye 3 milyon euroluk teklif Kayserispor'dan 2 yeni transfer Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 00:10:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı kadrosuna kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]