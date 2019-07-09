Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı renklerine bağladı

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, genç kaleci Altay Bayındır ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Ankaragücü forması giyen Altay Bayındır ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonunda anlaşma sağlanmıştır. Formamızı gelecek 4 yıl boyunca başarıyla taşıyacağına inandığımız 21 yaşındaki genç kalecimize ailemize hoş geldin diyor, Fenerbahçe'miz ile nice zaferler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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