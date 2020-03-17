Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün... - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe: 'Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün... - Son Dakika Spor

Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün...

6 saat önce

Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır"

Fenerbahçe:

Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır" - İSTANBUL

Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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