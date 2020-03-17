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Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün...
6 saat önce
Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
Fenerbahçe: "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Yalçın Koşukavak ile temasa geçilmiş ancak bugün itibariyle gelinen noktada yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır" - İSTANBUL
Son Dakika Emre Belözoğlu istedi, Fenerbahçe teknik direktörlük için Yalçın Koşukavak'la anlaştı Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz Juventus'un Fransız yıldızı Matuidi koronavirüse yakalandı Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi