Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda dün akşam HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı. Diğer oyuncular ise saat 15.00'da ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)