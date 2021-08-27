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Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı

27.08.2021 17:21
Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü Altay'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda dün akşam HJK Helsinki ile oynanan maça ilk 11'de başlayan oyuncular izin yaptı. Diğer oyuncular ise saat 15.00'da ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sürdürdü. Antrenman bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

(İHA)

Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Pazar, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Altay maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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