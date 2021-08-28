Fenerbahçe, Altay maçına hazır

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3'üncü haftasında yarın deplasmanda Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman saat 17.00'de başladı. Isınma ve çabukluk hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.Bu antrenmanla Altay maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İzmir'e gidecek.
Kaynak: DHA
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