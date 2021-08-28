Fenerbahçe, Altay maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 3. haftasında yarın İzmir'de Altay ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma çalışması yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla günü noktaladı.