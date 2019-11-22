Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe altyapı futbolcularından örnek davranış
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Fenerbahçe altyapı futbolcularından örnek davranış

6 saat önce

Fenerbahçe Futbol Akademisi genç takımlarının katıldığı sosyal sorumluluk ve duyarlılık projesi kapsamında, doğuştan engelli 10 yaşındaki Nehir'e akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Fenerbahçe altyapı futbolcularından örnek davranış, System.String[]

Fenerbahçe Futbol Akademisi genç takımlarının katıldığı sosyal sorumluluk ve duyarlılık projesi kapsamında, doğuştan engelli 10 yaşındaki Nehir'e akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

İki ay önce Fenerbahçe Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan'ın organizasyonuyla tüm genç takımların oyuncularından cüzi miktarda para toplanarak, sarı-lacivertli renklere gönül veren Nehir'e akülü tekerlekli sandalye alındı. Bugün, Nehir'i akülü tekerlekli sandalye ile karşılarında gören genç futbolcular duygu dolu anlar yaşadı. Sarı- lacivertli genç oyuncular ardından Nehir ile tanıştı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve Futbol Akademisi Mentoru Kemal Aslan, genç takım futbolcularına, "Sizler bugün Nehir'i mutlu ettiniz, o da mutluluğunu paylaşmanız için buraya geldi" diyerek küçük taraftara oyuncular tarafından imzalanmış bir forma hediye etti.

Fenerbahçe Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Serdar Dayat ise "Yapmış olduğunuz katkılar ile küçük kardeşinizi mutlu ettiniz. Katkılarınız şu anda küçük olabilir ama sizin yüreğinize çok güzel bir tohum ekti. Hayatınızın ilerleyen zamanlarınızda bu anı hep hatırlayacaksınız" dedi.

Ailesi ile birlikte Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Dereağzı Tesisleri'ne gelen Nehir, genç takım futbolcuları ile fotoğraf çektirdi.


Fenerbahçe, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:38 Kaynak: DHA
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