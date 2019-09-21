Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe altyapıya önem veriyor
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Fenerbahçe altyapıya önem veriyor

1 saat önce

Fenerbahçe Spor Kulübü, futbolda altyapı çalışmalarını sürdürürken transfer dönemi bitmeden bu sezon 28 yeni ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe altyapıya önem veriyor, System.String[]

Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, futbolda altyapı çalışmalarını sürdürürken transfer dönemi bitmeden bu sezon 28 yeni ismi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi 22 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi kapsamında 11 transfer daha gerçekleştirdi. Böylelikle 30 Temmuz 2019 tarihinde başlayan 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi'nde Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi toplamda 28 transfer gerçekleştirmiş oldu. 2019-2020 Futbol Sezonu Amatör Aktarma Transfer Tescil Dönemi 11 Ekim 2019 tarihinde sonlanacak.

Fenerbahçe Oyuncu İzleme Birimi Sorumlusu Serhat Pekmezci, "Fenerbahçe Futbol Altyapı olarak olağanüstü bir performans sergileyerek kulübümüze ve camiamıza çok değerli ve yetenekli oyuncular kazandırıyoruz. Transfer dönemimiz devam etmekte. Anlaşma sağladığımız, işlemleri devam etmekte olan oyuncularımız ile birlikte daha önceden belirlediğimiz ve hızlı bir şekilde sonlandıracağımız transferlerimiz olacak. Transferlerimiz son güne kadar sürecek" dedi.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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