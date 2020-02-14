Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor - Son Dakika

Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor

6 saat önce

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu.

Fenerbahçe, Ankara'ya 2 eksikle gidiyor, System.String[]

Fenerbahçe'nin, MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar kadroya dahil edilmezken, kafilede uzun bir sakatlığın ardından yeşil sahalara dönen Hasan Ali Kaldırım yer aldı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın kafilesi belli oldu. Uzun süredir sakatlığından dolayı takımdan ayrı kalan ve tedavisinin ardından son antrenmanlarda yer alan Hasan Ali Kaldırım, Ankara'daki kamp kadrosunda yerini alırken, sakatlıkları bulunan Garry Rodrigues ve Sadık Çiftpınar Ankara'ya götürülmedi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Ankaragücü kadrosuna şu isimleri dahil etti:

" Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Serdar Aziz, Simon Falette, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Nabil Dirar, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Deniz Türüç, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç."

(İHA)

Hasan Ali Kaldırım, Ankaragücü, Fenerbahçe, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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