Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22'nci haftasında cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.30'da başlayan antrenmanda, ilk etapta salonda sakatlık önleyici egzersiz hareketleri yapıldı. Ardından koşu, ısınma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki GMG Kırklarelispor maçına 11'de başlayan oyuncular ise antrenmanda rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.