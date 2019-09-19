Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü ile cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü ile cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 11.00'deki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından antrenmanda iki gruba ayrılan Fenerbahçeli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertlilerin idmanı, 3 takım halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.


MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:35 Kaynak: DHA
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