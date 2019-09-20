Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
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Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcularımız, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Antrenmanda Hasan Ali dışında tüm oyuncular yer aldı. Emre, Moses ve Isla idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Hasan Ali ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.



Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler tesislerde kampa girdi.

Ersun Yanal, Hasan Ali, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:40 
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