Fenerbahçe, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanda üç gruba ayrılan futbolcularımız, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.



Antrenmanda Hasan Ali dışında tüm oyuncular yer aldı. Emre, Moses ve Isla idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı. Hasan Ali ise özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.







Bu antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertliler tesislerde kampa girdi.