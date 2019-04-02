Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

Fenerbahçe, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

29 dakika önce

Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Ankaragücü Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Süper Lig'in 27. haftasında pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde çalışan sarı-lacivertliler, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse sahada, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli futbolcular daha sonra 2 gruba ayrıldı. İlk grup yan top ve şut çalışması yaparken, diğer grup ise hücum ve defans organizasyonları çalıştı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:52 Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Spor
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