Fenerbahçe, Antalya'da
22 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,Antalya'ya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor
ile karşılaşacak olan Fenerbahçe
,
Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesi yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya ulaştı. Özel uçakla İstanbul
'dan Antalya'ya inen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal
'a tezahüratta bulundu.
Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:30 Kaynak: İHA
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