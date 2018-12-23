Fenerbahçe, Antalya'da

- Fenerbahçe, Antalya'daANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

- Fenerbahçe, Antalya'da



ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe,

Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe kafilesi yarın Antalyaspor ile yapacağı maç için Antalya'ya ulaştı. Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya inen sarı-lacivertli kafileyi, havalimanında Fenerbahçeli taraftar, çiçekler ve sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele geçti.

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