Fenerbahçe, Antalya'da - Son Dakika

Fenerbahçe, Antalya'da

01.11.2020 19:41
Fenerbahçe, Antalya'da, System.String[]

Süper Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın akşam oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı için Antalya'ya geldi. Özel uçakla İstanbul'dan Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesini bir grup taraftar çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Erol Bulut ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, Bulut'a çiçek verdi.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor kadrosunda Altay, Harun, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Tisserand, Lemos, Serdar Aziz, Caner, Novak, Luis Gustavo, Tolga, Ozan, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Sinan, Perotti, Valencia, Samatta, Cisse ve Ademi isimleri bulunuyor."PEROTTİ İLK KEZ KADRODA"Sarı lacivertli ekipte sezon başında transfer edilen ve sakatlığından dolayı daha önce hiç kadroya alınmayan Diego Perotti, ilk kez kadroya dahil edildi. Arjantinli oyuncu teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde Antalyaspor ile oynanan maçta forma giymesi bekleniyor."EMRE BELÖZOĞLU'NA SEVGİ GÖSTERİSİ"Antalya'ya gelen Fenerbahçe kafilesinde yer alan sportif direktör Emre Belözoğlu'na, karşılamaya gelen taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar Belözoğlu'na 'Emre abi' diye seslenirken, Emre Belözoğlu da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

Mame Thiam ve Ömer Faruk Beyaz'ın kafilede olmadığı Fenerbahçe, konaklayacağı otele geçti.

- Antalya
Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'da
Fenerbahçe, Antalya'da

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalya'da - Son Dakika Spor


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