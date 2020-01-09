Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'de devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Falette de idmanda yer aldı.

Fenerbahçe, Antalya'da hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'de devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Fenerbahçe çalışmalarına akşam yaptığı antrenmanla sürdürürken, yeni transfer Falette de idmanda yer aldı.


Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanın basına açık kısmı düz koşu ve ısınma hareketiyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.


Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Falette'de de takımla beraber ilk kez çalıştı. - ANTALYA

Fenerbahçe, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:56 Kaynak: İHA
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