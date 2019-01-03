Fenerbahçe, Antalya'da İlk Antrenmanını Yaptı
11 dakika önce
İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampa giren Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
İkinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya Belek'te kampa giren Fenerbahçe, akşam saatlerinde buradaki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçtikten sonra öğle saatlerinde Antalya'ya uçan kafi, çalışmalarına ara vermeden devam etti. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde konakladıkları otelin antrenman sahasında gerçekleştirilen idman sağanak yağış altında yapıldı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, ikinci devre hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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