Fenerbahçe, Antalya'daki İlk Çalışmasını Yaptı
16 dakika önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirdiği kampın ilk antrenmanını yaptı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin hazırlıkları kapsamında Antalya
'da gerçekleştirdiği kampın ilk antrenmanını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kamp yapılan otelin antrenman sahasında teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Ardından 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı, dar alanda yapılan hücum ve defans organizasyonlarıyla tamamladıkları aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:17 Kaynak: AA
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