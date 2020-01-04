Fenerbahçe, Antalya kampını 3 gün uzattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalya kampını 3 gün uzattı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Antalya kampını 3 gün uzattı

6 saat önce

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak Fenerbahçe'de devre arası kampı 3 gün süreyle uzatıldı.

Fenerbahçe, Antalya kampını 3 gün uzattı, System.String[]

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak Fenerbahçe'de devre arası kampı 3 gün süreyle uzatıldı.


Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Fenerbahçe, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak.


Sarı-lacivertliler, daha önce kampın 5-10 Ocak tarihlerinde yapılacağını açıklamıştı.


İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek.

Fenerbahçe, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:19 
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