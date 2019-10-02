Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
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Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

38 dakika önce

Fenerbahçe, Süper Lig'de cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'de cuma günü sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.00'de ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertli futbolcular ardından koordinasyon ve çabukluk hareketleri yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla idman tamamlandı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
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