Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:38 Kaynak: AA
Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
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