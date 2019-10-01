Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.

Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti. Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar


Antalyaspor, Fenerbahçe, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:44 Kaynak: DHA
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