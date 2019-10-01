Fenerbahçe, antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
52 dakika önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:01 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor
maçının hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenman ile devam etti.
Teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde Can Bartu Tesisleri
'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti. Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues
idmanda yer almadı.
Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
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