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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:15 Kaynak: İHA
Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.
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