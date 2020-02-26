Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman; 3'erli takım halinde dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

(İHA)

Antalyaspor, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:30 Kaynak: İHA
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