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Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.
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