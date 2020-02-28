Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, karşılaşma için akşam saatlerinde Antalya'ya gidecek.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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