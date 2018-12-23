Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazır
3 saat önce
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçı için saat 15.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:40 Kaynak: AA
BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı
Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1
Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı