Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazır

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazır

3 saat önce

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçına Hazır, System.String[]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor maçı için saat 15.00'te özel uçakla Antalya'ya gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:40 Kaynak: AA

Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
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