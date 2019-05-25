Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
9 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:50 Kaynak: DHA
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor
'u konuk edecek Fenerbahçe
, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-laciverliler bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu
Tesisleri'nde kampa girdi.
- İstanbul
Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'ye Veda Etti!
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Tişört Göndermesi
Galatasaray, 22. Şampiyonluk Kupasını Aldı
Galatasaraylı Futbolcular Sahneye Hangi Şarkıyla Çıktı?