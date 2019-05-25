Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

9 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı. 
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-laciverliler bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 08:50 Kaynak: DHA
Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
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