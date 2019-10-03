Fenerbahçe, antalyaspor maçına hazır
1 saat önce
Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın akşam 20.30'da sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:31 Kaynak: DHA
, Süper Lig'in 7'nci haftasında yarın akşam 20.30'da sahasında Antalyaspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Can Bartu Tesisleri
'nde, teknik direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu arada Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Hasan Ali Kaldırım
, Gary Rodrigues ve Victor Moses antrenmanda yer almadı.
İdmanın ardından Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, kampa girdi.
Fenerbahçe Beko'ya 5 maç seyircisiz oynama cezası verildi Juventus Mandzukic'in yerine Vedat Muriqi'i transfer etmek istiyor Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu Futbolseverlere müjde! Maç özetleri artık TRT'den yayınlanacak