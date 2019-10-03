Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

1 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma ile pas çalışması yaptığı bildirildi.

Antrenmanın taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Garry Rodrigues'in idmanda yer almadığı belirtildi.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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