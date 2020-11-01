Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirilen idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok