Kim Min Jae ilk resmi maçına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Kim Min Jae sarı-lacivertli formayla ilk kez bir resmi müsabakaya çıktı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Fenerbahçe - Antalyaspor mücadelesinde sarı-lacivertlilerin yeni transferi Güney Koreli stoper Kim Min Jae ilk kez sahada yer aldı. Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından ilk 11'de şans verilen Min Jae, savunmanın ortasında mücadelede etti. Güney Koreli futbolcu, daha önce ligin ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ve UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Helsinki ile karşılaşılan mücadelede forma giymemişti. - İSTANBUL