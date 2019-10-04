Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ardından - Bülent Korkmaz

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, çok iyi mücadele ettiklerini ve hakederek kazandıklarını söyledi.

Korkmaz, Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Oyuncularım çok iyi mücadele ettiler, çok iyi savaştılar, sonucunda 3 puanı aldık. Gol erken geldi, sonrasında çok yaslandık. Orta yapmalarına müsade ettik, ilk yarıda karambol haricinde pozisyonları yoktu. İkinci yarıda oyuncu değişikliği yaptık, net pozisyonlar da bulduk, ikinci yarı oyun bizim açımızdan daha iyiydi, son dakikalarda koruma psikolojisiyle geriye çok yaslandık. Ama sonucunda galibiyeti aldık. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, düşük bir bütçeyle başarılı oldukları yönündeki bir yorum üzerine ise şöyle konuştu:

"Bu kulübe sahip çıkan Ali Şafak Öztürk başkanımıza ve babasına teşekkür ediyorum. Çünkü büyük bir borç var. Bu borcun altına girip, böyle bir planlama yaptık, Paul 19 yaşında devamlı oynuyor. Doğukan 19 yaşında, Bahadır 24 yaşında... bulduğumuz genç yetenekli oyuncuları, takıma monte etmeye çalışıyoruz. İki sene sonra hedefi düşünmeliyiz. İki sene sonra bu takımda 6-7 altyapıdan gelen veya genç oyuncu oynayacak. O zaman istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz demiştim, bazı yerlerden tepki de aldım ama inandığından şaşan biri değilim. İleriki senelerde inşallah burada olursak göreceksiniz ki yaş ortalaması çok düşecek. Sürekli oyuncu bakıyoruz. Paul, belirli bir ücreti yok, çok düşük bir ücretle geldi. Böyle böyle borç yükünü de azaltmaya çalışıyoruz. Burada en büyük katkıyı da başkan veriyor."

Kendilerine bir hedef koymadıklarını ve maç maç düşündüklerinin altını çizen Bülent Korkmaz, Kasımpaşa yenilgisinden sonra bazı taraftarların "istifa" tezahüratlarıyla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Ben burada başkanıma çok teşekkür ediyorum. Geçen sene de Ankaragücü'ne evimizde yenilmiştik, böyle bir durum vardı. Başkanım 'Ben seninle sonuna kadar devam edeceğim' dedi. Aynısını Kasımpaşa maçından sonra da söyledi. Başkan bırak dediği zaman bu işi bırakacağımı söyledim. Bir duygu bağı oluşturduk, burada kalır ya da kalmayız, arkadaşlığımız dostluğumuz hep ebedi olacak. Bana ne kadar sevgi verirseniz, ben kat be kat fazlasını veririm. Böyle bir kulüpte böyle bir insanla çalıştığım için aslında şanslı bir insanım."

Bülent Korkmaz, ilk yarıda Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonla ilgili olarak ise, "VAR sistemi var. Kayseri maçında da bana göre penaltı ama penaltı verilmedi. Kasımpaşa maçında da penaltı ama penaltı verilmedi. Orta hakem hata yapabilir ama VAR'daki hakem hata yapamaz. Yapmamalı çünkü tekrar tekrar izliyor. Bu maçtaki pozisyonu izlemedim, izlediğim zaman açıkça dile getiririm." yorumunda bulundu.