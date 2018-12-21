Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

2 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Giresunspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:23 Kaynak: DHA

Aralık, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'den 'Takımı Her Şartta Destekleyen' Taraftarlarına Teşekkür! Evine Gidecek Araç Bulamayan Adam, Yol Üzerine Anahtarı Üstünde Olan Aracı Çaldı

Fenerbahçe, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi Tunceli'de 9 Gündür Mağarada Saklanan Teröristlerin Vurulma Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:41:04. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]