Fenerbahçe, Antalyaspor Maçının Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında 24 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'te başladı. Giresunspor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.



Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.





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