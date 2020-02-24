Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de dün sahasında Galatasaray'a 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıkları için Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda dünkü maçta ilk 11'de oynayan isimlerin yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise kuvvet ve dayanıklılık çalışmasında bulunduğu kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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