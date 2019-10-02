Son Dakika Haberleri: Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine devam ediyor
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Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine devam ediyor

1 saat önce

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe, Antalyaspor mesaisine devam ediyor, System.String[]

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de bu maçın hazırlıkları devam ediyor.


Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Saat 11.00'de ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra 3 gruba ayrılarak, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak. - İSTANBUL

Can Bartu Tesisleri, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 02:48 Kaynak: İHA
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