Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.

Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.

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