Son Dakika › Spor › Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor - Son Dakika Spor
Fenerbahçe antrenmanlarına video kamera sistemi ile devam ediyor
39 dakika önce
Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.
Fenerbahçeli futbolcular, video kamera sistemiyle antrenmanlarına devam etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'de maçlara ara verilirken, Fenerbahçeli futbolcular çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı lacivertli futbolcular, teknik ekip tarafından kendilerine verilen özel programı uygularken, video kamera sistemiyle aynı anda antrenmana başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 11:11 Kaynak: DHA
Son Dakika Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli