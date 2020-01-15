Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak: "Kadıköy'deki maç farklı olacaktır" - Son Dakika
Son Dakika Spor Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak: 'Kadıköy'deki maç farklı olacaktır' - Son Dakika Spor

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak: "Kadıköy'deki maç farklı olacaktır"

12 dakika önce

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, bu maçta takımın eksiklerini yakından gördüklerini belirterek, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görmek açısından önemli bir sınav oldu.

Fenerbahçe Antrenörü Volkan Kazak:

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kazak, bu maçta takımın eksiklerini yakından gördüklerini belirterek, "Zorlu geçen bir kamp döneminden sonra daha az süre alan oyuncularımızı görmek açısından önemli bir sınav oldu. Bu maçta eksiklerimizi gördük ve gerekli çalışmaları yapacağız. Ziraat Türkiye Kupası iki ayaklı bir maç. Kadıköy'de bir maç daha var. O daha farklı olacaktır. 6 haftalık zor bir lig süreci bizi bekliyor. Bu maçlara oyuncularımızı en iyi şekilde hazırlayıp, gerekli bütün çalışmaları yapıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


- Prosinecki: "Savaşan, koşan, iyi bir takım vardı sahada"


Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki de bugün oyun anlamında bir şeylerin değiştiğini ve bunu herkesin gördüğünü söyledi.


Futbolcuların davranışı, oyun anlayışında ciddi manada değişlikler


olduğunu belirten Prosinecki, şunları kaydetti:


"Savaşan, koşan, iyi bir takım vardı sahada. Maçta iyi fırsatlarda bulduk. Fakat değerlendiremedik, önemli değil bu. Karşılaşmayı iyi bitirdik. Fenerbahçe'den gol yememek önemli bir şey. Daha iyiye gideceğiz. Önümüzde Alanya maçı var. Tek odaklandığımız nokta bu maç. Oradan puanlar almak zorundayız. İyi bir takımımız var yeni gelecek oyuncularla beraber biz ligde kalmak için gereken savaşı beraber göstereceğiz. Zor olacak herkes biliyor. Eminim ki önümüzdeki maçlarda bu performansı sürdürüp ligde kalmak için çok önemli fırsatlar yakalayacağız."

Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:05 
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