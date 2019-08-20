Fenerbahçe ara vermedi
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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 02:36 Kaynak: İHA
, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Başakşehir
ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Gazişehir Gaziantep
maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
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