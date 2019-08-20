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Fenerbahçe ara vermedi

2 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci haftasında cumartesi günü Başakşehir ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Gazişehir Gaziantep maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
(İHA)
Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:20 Kaynak: İHA
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