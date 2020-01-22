Fenerbahçe ara vermedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fenerbahçe ara vermedi - Son Dakika

Fenerbahçe ara vermedi

6 saat önce

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe ara vermedi, System.String[]

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü evinde Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 12.00'de başladı. Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncuları antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından idmanı, dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

Başakşehir, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski yıldız Giuliano, Gremio'ya dönüyor
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Meteoroloji'den peş peşe fırtına uyarısı! Yarın sabah etkisini gösterecek Esenyurt'ta mobilya imalathanesinde yangın çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:25:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fenerbahçe ara vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]