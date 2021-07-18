Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı

Geçen sezon forvetlerinden verim alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda bu sorunu yaşamak istemiyor. Golcü transferinde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertliler, Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius'a göz dikti. Vitor Pereira'nın kısa süre içinde sonuçlanmasını istediği transfer için yönetim harekete geçti.

5 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ DÜŞÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Cornelius'a resmen talip olan Fenerbahçe Parma ile masaya oturdu. Geçtiğimiz haftalarda Danimarkalı golcünün bonservisini alan Parma yüksek maliyeti nedeniyle Cornelius'u elden çıkarmak isterken, Fenerbahçe 5 milyon euroluk bonservisini düşürmeye çalışıyor.

MESUT'UN TARZINA UYGUN

Cornelius'un, Mesut'un aradığı tarzda bir santrfor olduğunu belirten Vitor Pereira'nın bu transferin kısa sürede tamamlanması için yönetimle görüştüğü kaydedildi.